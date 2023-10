A cura della Redazione

Per anni avrebbe picchiato e vessato la moglie, anche in presenza dei figli minorenni. Una storia di violenza che sarebbe andata avanti per molto tempo, prima che la donna decidesse di denunciare suo marito.

Ora, il Tribunale di Torre Annunziata (presidente di collegio Antonio Fiorentino, a latere Silvia Paladino e Luisa Crasta) ha condannato L.C., 40enne oplontino, alla pena di tre anni e mezzo di reclusione.

In sede di requisitoria, il Pm aveva chiesto una condanna ben più pesante (sei anni di carcere) ma il 40enne, assistito dall'avvocato Francesco De Gregorio, è riuscito ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti. Tra 40 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza.