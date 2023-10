A cura della Redazione

A Verona è in programma la partita di Serie A tra la squadra di casa e il Napoli. Poco prima del match, a quanto si apprende, sono iniziati degli scontri in città tra tifosi e forze dell’ordine. Un video è stato mandato al deputato Francesco Emilio Borrelli che mostrano le violenze in piena città, tra i cittadini di Verona che tentano di fuggire in ogni modo dai tafferugli.

“Ancora una volta i violenti rovinano quello che dovrebbe essere un momento di sport e sana competizione. Questo non è tifo. I delinquenti che si macchiano di atti così gravi vanno individuati e puniti severamente, con il daspo e il carcere. Non è possibile che ogni volta ci sia una partita tra squadre rivali le città vengano messe a ferro e fuoco. Non è possibile che a farne le spese siano sempre i tifosi veri, quelli che seguono la squadra per passione e non per trovare una scusa per fare a botte. Questi soggetti vanno assolutamente allontanati dal calcio e rieducati. Basta tifo violento, non è questo quello che lo sport dovrebbe insegnare”.

Ha così commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra a cui si sono rivolti diversi napoletani presenti sul posto inorriditi dell'accaduto.