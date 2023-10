A cura della Redazione

Controlli dei carabinieri nell'area vesuviana. Le attività si sono concentrate principalmente ad Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, dove nell'ultima settimana sono state arrestate 7 persone e altre 5 denunciate.

L’ultimo a finire in manette è Ciro Di Lauro, 27enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

I militari della Tenenza locale, insieme a quelli della Stazione di portici e del nucleo cinofili di Sarno, hanno perquisito la sua abitazione. Qui, sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish per oltre un chilo di stupefacente. E ancora un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Di Lauro dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Denunciati per lo stesso reato la convivente e il padre.

L'uomo è stato condotto in carcere, in attesa di giudizio.

A San Sebastiano, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato 3 uomini perché trovati in possesso di arnesi per lo scasso. Tutti già noti alle forze dell’ordine, erano a bordo di un’utilitaria ed è verosimile che stessero prendendo di mira qualche auto parcheggiata in via Matteotti. Gli attrezzi sono stati sequestrati, i 3 saranno dovranno rispondere di possesso ingiustificato di chiavi alterate e per loro verrà proposto per il foglio di via obbligatorio. Anche la loro auto è stata sequestrata perché senza revisione.