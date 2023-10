A cura della Redazione

Mancano poco meno di due mesi al Natale e le forze dell'ordine sono già all'opera per contrastare la vendita di fuochi e botti illegali.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato artifizi pirotecnici, abusivamente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in oltre 35 kg.

Nel corso dell’operazione di servizio, nata da una autonoma attività info-investigativa portata avanti dai finanzieri scafatesi, che ha tratto origine dal controllo di un soggetto transitante nel comune di Scafati e fermato in quello di Poggiomarino, sono stati rinvenuti all’interno della sua autovettura 36.000 “botti”, contenuti in venti scatoloni, classificati nelle categorie F/1-F/2 dei fuochi, detenuti in assenza di autorizzazione e di qualsivoglia giustificazione documentale.

Tenuto conto della tipologia della merce in questione, l'uomo è stato deferito per il reato di “illegale detenzione e trasporto di esplosivi” alla competente Autorità Giudiziaria che, attesa la pericolosità degli articoli sequestrati, ne ha disposto l’immediata distruzione.

I fuochi, pronti per essere immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare oltre cinquemila euro.