A cura della Redazione

Sequestrati a Napoli oltre 2.300 articoli contraffatti, molti dei quali recanti il marchio della SSC Napoli. L'operazione è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno e segue un primo sequestro effettuato a Scafati (in provincia di Salerno) durante il quale è stata rinvenuta documentazione doganale che ha poi condotto i militari della locale Compagnia a ispezionare un deposito nel capoluogo.

Qui sono stati rinvenuti numerosi prodotti falsificati, privi di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza. La merce veniva inoltre venduta a diversi clienti in totale assenza di qualsivoglia licenza di produzione o vendita. Insomma, si trattava di una sorta di negozio abusivo.

Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato gadgets, abbigliamento, grembiuli ed articoli premaman recanti in prevalenza il logo del Calcio Napoli, perfettamente riprodotto. La merce avrebbe potuto fruttare introiti, ovviamente illeciti, per oltre 6mila euro.

Il responsabile del "punto vendita", se così vogliamo definirlo, è stato denunciato per messa in commercio e offerta al pubblico di prodotti contraffatti. Sono in corso indagini per ricostruire l'intera filiera, dagli approvvigionamenti alla realizzazione dei prodotti, anche per quantificare il volume d'affari complessivo.