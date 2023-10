A cura della Redazione

Teppisti in azione sui treni Circumvesuviana. Nella giornata di ieri. i vandali hanno mandato in frantumi i finestrini e smantellato i sediolini in due convogli.

Quello partito da Sorrento alle 12.06, diretto a Napoli, e il treno della linea Baiano-Napoli delle 11.24, dove è stata divelta larga parte delle sedute. Il mezzo è poi giunto a destinazione e riparato, in modo tale da tornare in circolazione.

«Ma a chi fanno danno questi vandali, forse studenti? - ha commentato il presidente dell?EAV, Umberto De Gregorio -. Innanzitutto a loro stessi. Invitiamo i cittadini a denunciare con foto e filmati non da mettere sui social ma da inviare ad EAV per le opportune denunce alle autorità competenti».