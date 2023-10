A cura della Redazione

Due arresti per il ferimento di due giovani all'esterno del McDonald's a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

I carabinieri della Compagnia di Castello Di Cisterna hanno arrestato per concorso in tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco il 45enne Salvatore I. e il figlio Stefano, 23 anni. I due sono gravemente indiziati del ferimento di Rosario Liguoro, avvenuto nei pressi del fast food di via Palmentola.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, durante la violenta rissa scoppiata questa mattina all'alba, il giovane avrebbe chiesto l’intervento del padre, indicandogli al suo arrivo la persona da colpire. L’uomo avrebbe esploso diversi colpi contro Liguoro, colpendolo alla gamba e contro suo fratello (senza colpirlo).

All’origine di tutta la vicenda ci sarebbe un sorpasso lungo la coda del McDrive. Un’auto in cui c’erano alcune ragazze avrebbe superato le altre in fila. I due saranno presto portati nel carcere di Poggioreale.

Intanto, il ferito è entrato per la terza volta in sala operatoria, è ancora in pericolo di vita, riferiscono i carabinieri.