A cura della Redazione

E' stato individuato e denunciato dai carabinieri l'aggressore di un 18enne a San Giorgio a Cremano, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in via Manzoni.

Si tratta di un ragazzo di 16 anni di Pollena Trocchia, identificato dai carabinieri della locale Stazione che hanno condotto le indagini. Deve rispondere di lesioni personali. Il giovane avrebbe colpito ad una gamba la vittima con un coltello, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il 18enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso in giro una ragazza e lei avrebbe chiamato il 16enne, suo fidanzato, per farsi difendere. Da qui è scaturito l'accoltellamento. L'ennesimo episodio di violenza giovanile che origina da "banalità" e che rischia di trasformarsi in tragedia.