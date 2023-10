A cura della Redazione

Prima qualche battuta, poi i primi insulti omofobi, gli spintoni e i gavettoni. «Sei un ricch..., alzati fr..., non cadere» gli urlarono. Poi, lo rinchiusero in una scatola di cartone e cominciarono a colpirlo violentemente. Finché non fu colpito con un calcio violentissimo all'occhio.

Ieri è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione G.O., 30enne di Torre Annunziata, ritenuto uno dei partecipanti alla vile e violenta aggressione ai danni di Gennaro, 50enne oplontino, picchiato solo perché era gay.

Il 50enne trascorse due mesi tra ospedali e cliniche, ma perse l'occhio a causa della violenta aggressione, come ha raccontato a processo assistito dall'avvocato Simonetta Vitiello, costituita parte civile. Assolto per non aver commesso il fatto il 28enne F.M., assistito dall'avvocato Ciro Ottobre.

Il giudice Francesco Todisco ha inflitto una pena superiore a quella richiesta dal pm Ugo Spagna (4 anni e 10 mesi).