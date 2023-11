A cura della Redazione

Omicidio di Antonio Morione: per il Riesame vanno arrestati anche gli altri due indagati, ma tutto slitta dopo la Cassazione.

Il tribunale del Riesame di Napoli (dodicesima sezione, presidente di collegio Paola Russo) ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Torre Annunziata e ribaltato la decisione del Gip del Tribunale oplontino, ordinando il carcere per G. V. e F. A..

Gli altri due indagati per l'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso la sera del 23 dicembre 2021 a Boscoreale, restano però a piede libero, poiché la decisione dovrà passare al vaglio della Corte di Cassazione.

Già detenuti dallo scorso luglio Luigi Di Napoli, 43enne già recluso in carcere per il tentato omicidio del suo avvocato, e Angelo Palumbo, 34 anni, catturato dai carabinieri mentre era in vacanza a Gallipoli. I quattro sono accusati di aver avuto un ruolo decisivo nella tragica rapina alla pescheria e nel successivo omicidio di Antonio Morione.