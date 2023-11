A cura della Redazione

Omicidio di mamma coraggio Matilde Sorrentino: confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Francesco Tamarisco.

La Corte d'Assise di Napoli ha confermato in toto la sentenza di primo grado con la quale uno dei narcotrafficanti della famiglia dei Nardiell di Torre Annunziata era stato condannato al carcere a vita come mandante dell'omicidio della donna.

Secondo l'accusa, Tamarisco voleva punire Matilde Sorrentino che con le sue denunce lo aveva coinvolto nello scandalo pedofilia del rione Poverelli, per il quale lui fu arrestato e condannato in primo grado, prima di essere assolto in appello. Per farlo, si servì di Alfredo Gallo, al quale riconobbe un ingaggio e un successivo vitalizio in carcere per comprarne il silenzio. L'omicidio fu consumato la sera del 26 marzo 2004 a Torre Annunziata.