A cura della Redazione

Due pusher arrestati a Portici dai carabinieri. Si tratta di F. L., un 22enne di San Giorgio a Cremano, e di C. V., 19enne della città della Reggia, che compirà 20 anni a dicembre.

I militari li notano in via Scalea e, alla loro vista, tentano di disfarsi di un portafogli. I due vengono fermati e il portafogli recuperato. Al suo interno trovano 7 bustine di hashish per un peso complessivo di 34 grammi. Il 22enne aveva con sé altre 3 bustine della stessa sostanza per un peso di 11 grammi e uno spinello.

Per il più grande dei due è scattata anche la denuncia per aver violato la misura del foglio di via dal comune di Portici a cui era sottoposto.

Entrambi sono in attesa di giudizio.