A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della Stazione di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per un uomo ferito.

Si tratta di un 40enne di origini albanesi già noto alle forze dell’ordine, colpito alle gambe da proiettili esplosi con un’arma da fuoco.

Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il 40enne sarebbe stato ferito mentre era in bici, in un luogo ancora non precisato. Trasferito al Cardarelli, non è in pericolo di vita.

Sempre in nottata, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro si sono recati in Piazza Dante a Napoli per un 39enne srilankese ferito. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi, per motivi ancora poco chiari. Uno di questi lo avrebbe colpito al polpaccio con un oggetto appuntito.

Il 39enne è stato portato al Pellegrini, non è in pericolo di vita.