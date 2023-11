A cura della Redazione

Due Daspo, per periodi di 2 e 5 anni, sono stati adottati nei confronti di un 16enne ed un 27enne di Torre del Greco. I provvedimenti sono stayi emessi dal Questore di Napoli.

Al termine dell’incontro Turris-Sorrento dello scorso 17 settembre, si erano resi responsabili del lancio di un sasso all’indirizzo di uno dei mezzi che stava trasportando i tifosi ospiti.

Entrambi, in quella circostanza, erano stati denunciati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.