Cambia le etichette su diversi rotoli di cavi elettrici per pagare meno la merce acquistata: denunciato per truffa.

Stamattina, i carabinieri della Stazione di Torre Annunziata sono intervenuti al centro commerciale Maximall Oplonti su segnalazione della vigilanza privata dello store Leroy Merlin.

Nel corso dei loro controlli, i vigilanti sono intervenuti alle casse, dove è stata notata un'anomalia sui costi di merce professionale. Dai riscontri, è emerso che l'acquirente aveva sostituito le etichette sui prodotti - in gran parte rotoli di cavi elettrici - per provare a pagare un conto meno salato. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri che hanno identificato il 40enne di Castellammare di Stabia e lo hanno denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per truffa.