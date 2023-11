A cura della Redazione

Sequestro di generi alimentari a Castellammare di Stabia venduti abusivamente in strada.

Il Nucleo Polizia Amministrativa Sezione Commerciale della Polizia Locale, diretta dal Comandante Antonio Vecchione, e coordinato dal Tenente Donato Palmieri, ha effettuato un intervento in via Michele Esposito dove un ambualnte, non provvisto di regolare licenza, si era appropriato da tempo del suolo pubblico per vendere frutta e verdura di dubbia provenienza e tracciabilità.

Lo stesso soggetto, all'atto del controllo, si è reso autore di diversi reati tra cui resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiutando di declinare le generalità.

E' stato condotto presso gli uffici del Comando, che ha provveduto poi ad avvisare anche il magistrato di turno. G. A., stabiese classe 1971, pluripregiudicato, è stato denunciato a piede libero e sanzionato amministrativamente con 5mila euro di ammenda per violazione sulla legge regionale sul commercio.

I prodotti alimentari, dal valore di circa 500 euro, sono stati sequestrati e, una volta appurata la loro edibilità, donati ad una mensa dei bisognosi presso una parrocchia cittadina.

L’intervento della Municipale era stato richiesto dai diversi commercianti regolari della zona che lamentavano la concorrenza sleale dell'abusivo.