A cura della Redazione

E' un vero e prorio giallo a Boscoreale, in provincia di Napoli, il rinvenimento di un cadavere carbonizzato in via Canalone, al confine con Poggiomarino. Si tratterebbe verosimilmente di un 44enne di origini marocchine.

È qui che i carabinieri sono intervenuti ieri sera. Il corpo dell'uomo, forse un senza fissa dimora, è stato trovato in un rudere abbandonato. Sul posto sono giunti anche il magistrato di turno e il medico legale per effettuare i primi rilievi.

La salma è stata sequestrata e trasferita al Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte e la dinamica. Dall'autopsia potranno emergere elemeti utili a capire se si sia trattato di un omicidio - e in tal caso, bisognerà appurare movente e individuare il o i responsabili -, con il conseguente tentativo di occultare le tracce, o di un evento accidentale.