Demolito un capannone industriale a Castellammare di Stabia, in Traversa Dell’Orto n. 42, in quanto insisteva interamente su un’area vincolata non edificabile.

Il manufatto, di 450 metri quadrati, era completamente stato realizzato in ferro è poggiava su travi in cemento armato. Al suo interno era ubicato un locale in muratura anch’esso abusivo adibito a servizi igienici.

L’esecuzione della demolizione delle costruzioni abusive disposta dal Tribunale di Torre Annunziata è relativa ad una sentenza di condanna per abuso edilizio risalente al 2006.