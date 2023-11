A cura della Redazione

Furto aggravato in corso. E' l'accusa che ha portato all'arresto di due persone (una va in carcere, l'altra ai domiciliari), indagate per un furto commesso a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 5 settembre scorso.

Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato stabiese coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, riguardano il trafugamento di uno scooter regolarmente parcheggiato e chiuso in via Traversa Cantieri Mercantili. Subito dopo il "colpo", i due si sono diretti a Napoli, dove sono stati controllati da una pattuglia della Polizia Locale: erano a bordo del motociclo appena rubato.

I riscontri emersi dalla visione delle immagini della videosorveglianza sul luogo del fatto e dalla comparazione dei rilievi fotodattiloscopici, nonché il raffronto tra i frames dei video e i dettagli forniti dal proprietario dello scooter ins ede di denuncia, hanno confermato a carico dei due malviventi un grave quadro indiziario.