A cura della Redazione

Sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti: protagonista dell'eisodio violento, avvenuto nella mattinata di giovedì nell'Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli, è uno studente 15enne che frequenta l'istituto, probabilmente perché ripreso.

L'insegnante, che ha 64 anni, visibilmente impaurita, si è recata in ospedale autonomamente per farsi visitare. I sanitari non hanno ritenuto di emettere nei suoi confronti una prognosi. Per fortuna sta bene, al momento non avrebbe sporto denuncia.

Nella scuola sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.

"E' l'ennesimo caso di aggressione fisica a un insegnante - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - che diviene oggetto della violenza di ragazzini che come in questo caso vengono riaffidati alle famiglie spesso senza alcuna conseguenza per il loro comportamento. Noi riteniamo invece che picchiare un'insegnante sia gravissimo e che giustificare o perdonare i ragazzini autori di questi comportamenti senza infliggere alcuna punizione sia profondamente sbagliato e diseducativo".