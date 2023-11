A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, insieme ai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Sorrento sono intervenuti in una abitazione a Massa Lubrense, da dove era giunta una segnalazione al 112 circa una lite familiare. In casa vi erano marito, moglie e figlia, di 9 anni.

I carabinieri conoscono quell’uomo, già in passato sono stati lì. Ha 35 anni ed è già stato denunciato dalla propria moglie, in passato, per maltrattamenti in famiglia.

La presenza degli uomini in divisa non lo calma, anzi. Il 35enne infatti ha continuato ad inveire nei confronti della donna minacciando di ucciderla. Tutto questo, incurante del fatto che la figlia vedesse quella scena orribile.

I carabinieri agiscono, lo bloccano e lo arrestano. L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.