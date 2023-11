A cura della Redazione

Furti su auto in sosta a San Giorgio a Cremano, un arresto.

E’ sera nella cittadina vesuviana quando un carabiniere della locale Stazione, libero dal servizio, sta rientrando a casa e nota un uomo con fare sospetto passeggiare tra le auto parcheggiate in via Bachelet. Il militare allerta i colleghi e non perde d’occhio l'individuo che, pare, mostri particolare interesse nei confronti di una Bmw. La gazzella dell'Arma arriva e il sospettato viene bloccato. L’auto aveva il vetro del finestrino posteriore infranto e da quel momento partono gli accertamenti.

L’uomo - si tratta del 53enne G. B., già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - viene trovato in possesso di un giubbotto e di una sciarpa che i carabinieri hanno successivamente constatato appartenessero al proprietario della vettura danneggiata.

Il 53enne era in possesso anche di uno zaino e al suo interno i militari hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite, una piccola candela per motore a scoppio - idonea a infrangere i vetri delle auto - ed una losanga in metallo appuntita all’estremità.

L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.