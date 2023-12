A cura della Redazione

Un arresto a Torre del Greco per droga.

Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, in via III traversa Teatro, hanno notato una persona che si è avvicinata con atteggiamento circospetto ad un soggetto.

I poliziotti l'hanno osservata e il pusher, dopo aver prelevato un involucro dietro ad un muretto, lo ha consegnato ricevendo in cambio una banconota.

A quel punto i poliziotti sono prontamente intervenuti bloccando sia l’indagato che l’acquirente. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di due involucri di marijuana appena acquistata mentre lo spcciatore aveva 44 stecche di hashish del peso di circa 70 grammi e 210 euro.

Il 43enne, di Torre del Greco, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.