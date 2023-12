A cura della Redazione

Grave incidente stradale nel pomeriggio inoltrato di ieri, sabato 2 dicembre, in via Terragneta a Torre Annunziata.

Erano circa le 17,00 quando un giovane G.I. di 44 anni di Torre Annunziata, in sella ad uno scooter, stava percorrendo la strada che da Rovigliano porta verso il Lungomare Oplonti. All’improvviso, nei pressi del cantiere nautico Aprea, si è trovato davanti due transenne poste attorno ad un tombino sporgente in mezzo alla strada per segnalarne il pericolo, l'uomo non si accorgeva della loro presenza, probabilmente anche a causa della scarsa illuminazione, e andava a sbattervi contro con la sua moto. Veniva così scaraventato a terra procurandosi profonde ferite al volto ed una grave frattura all’orbita oculare.

Sul posto sopraggiungeva un’ambulanza del 118 della Misericordia che trasportava il 44enne all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Qui gli venivano suturate le ferite ma era necessario il suo trasferimento in un altro ospedale attrezzato per un intervento maxillo-facciale, dato che c’era il serio rischio che potesse perdere un occhio. I medici, pertanto, si riservavano la prognosi in attesa di un miglioramento delle condizioni di salute del 44enne.

Questa mattina il giovane è stato trasferito al II Policlinico di Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri che dovranno verificare se erano state adottate, dalla ditta che sta provvedendo ad asfaltare la strada, tutte le misure di sicurezza per il transennamento del tombino.