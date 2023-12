A cura della Redazione

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Sono le misure cautelari a cui è stato sottoposto un 55enne di Torre del Greco.

L'uomo è accusato dalla Procura di Torre Annunziata di maltrattamenti nei confronti della moglie, che hanno avuto inizio dal 2001.

In quell'anno, infatti, la coppia si trasferì dall'Ucraina in Italia e da allora sono cominciate le vessazioni contro la donna, consistenti in minacce, ingiurie e percosse quotidiane.

Addirittura, la stessa è stato costretta dal marito a dormire fuori casa all'addiaccio, al freddo.

I carabinieri della Stazione Capoluogo della città corallina gli hanno notificato il provvedimento scaturito dalla denuncia della vittima ai militari dell'Arma di San Benedetto del Po, in provincia di Mantova, dove si era rifugiata da alcuni parenti.