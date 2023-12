A cura della Redazione

Box di via Tagliamonte a Torre Annunziata: al via lo sgombero per famiglie di senzatetto che occupavano abusivamente i locali.

Questa mattina, lunedì 4 dicembre, è stata data esecuzione allo sgombero forzoso di 7 box occupati abusivamente da famiglie di senzatetto in via Tagliamonte, antistante lo stadio Giraud di Torre Annunziata.

Dopo ripetuti inviti ufficiali da parte dell’Amministrazione Comunale a lasciare liberi i locali, anche perché a breve dovrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione dello stadio comunale che interessano anche i box commerciali di via Tagliamonte, di proprietà del Comune, da qualche ora è in atto lo sgombero a cui partecipano gli agenti del Commissariato oplontino, Carabinieri, Guardia di Finanza, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.