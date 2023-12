A cura della Redazione

Un altro arresto per rapina e omicidio del commerciante Antonio Morione, di Torre Annunziata, avvenuto a Boscoreale il 23 dicembre 2021. A finire in manette è stato Giuseppe Vangone, 31 anni, con provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura.

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre Annunziata, con il supporto del Nucleo investigativo del Gruppo oplontino, hanno trovato nell’abitazione dell’uomo una pistola calibro 38 special marca Smith Wesson con matricola punzonata e con 5 cartucce nel tamburo, 17 cartucce calibro 7,62 x 39 da guerra, un fucile calibro 12 con canne mozze senza matricola che era sotto il letto del Vangone, due buste contenenti rispettivamente hashish (5,45 grammi) e marijuana (110 grammi) ed altre due dosi di cocaina.

Oltre al fermo, quindi, i Carabinieri hanno arrestato il 31enne per detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra e per detenzione di sostanze stupefacenti. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.