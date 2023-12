A cura della Redazione

Agli arresti domiciliari narcos di Torre Annunziata.

L’8 dicembre scorso è stato tratto in arresto dai carabinieri di Battipaglia a seguito di accurata indagine investigativa del nucleo investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata.

Si tratta di Giuseppe Panariello, ritenuto dagli acquirenti dediti al traffico di droga a livello internazionale e tratto in arresto per trasporto in territorio salernitano di circa 1,3 kg di sostanza stupefacenti del tipo cocaina.

Il gip del tribunale di Salerno, su istanza dell’avvocato Antonio Iorio (legale del Panariello) ha disposto per lo stesso gli arresti domiciliari proprio presso il suo indirizzo nella città di Torre Annunziata, nonostante a suo carico vi fossero plurimi indizi di stabile inserimento nel mondo del narcotraffico.

A pochi giorni dall’arresto, quindi, torna a casa il narcos Panariello Giuseppe.