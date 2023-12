A cura della Redazione

A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza, insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato un servizio a largo raggio.

Durante le operazioni sono state perquisite diverse abitazioni e aree comuni. Denunciato per detenzione a fini di spaccio e ricettazione in concorso una 24enne e un 25enne del posto già noti alle forze dell’ordine. i militari hanno perquisito la loro abitazione e successivamente hanno trovato in uno stanzino chiuso a chiave, nell’androne del palazzo e di pertinenza dell’abitazione dei prevenuti, 8 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 13 colpi da 9 millimetri, 1 scooter elettrico privo di pedalata assistita di dubbia provenienza, 1 quadro elettrico, 2 pulsantiere da cantiere, 3 matasse di cavi in gomme con cavi in rame.

A via Trentola, invece, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 scooter risultati rubati. Nel corso delle operazioni i militari hanno rinvenuto in un terreno di facile accesso a via Spagnuolo 204 grammi di hashish già pronta per la vendita tra stecche, tocchetti, 1 plancia e 1 bilancino di precisione.