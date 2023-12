A cura della Redazione

Controlli da parte dei militari della Compagnia di Torre del Greco. In vista delle festività si intensifica la presenza sul territorio, complice l’aumento di persone in strada.



Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne di Torre Del Greco già noto alle forze dell’ordine. Era su un monopattino elettrico e usciva dalla stazione circumvesuviana di Piazza della Repubblica. Addosso aveva 12 dosi di eroina.



Contestate numerose violazioni al codice della strada, quasi tutte per guida senza casco.