A cura della Redazione

Si lancia sui binari della Circumvesuviana al passaggio del treno: investito 40enne.

E’ accaduto oggi, mercoledì 27 dicembre, durante il transito del treno delle 13.38 proveniente da Sarno e diretto a Napoli, in località Casilli a Terzigno. Il macchinista ha fatto di tutto per evitare l’impatto, ma nonostante un intervento di frenata rapida, l’uomo è stato travolto dal treno.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un suicidio.

La linea Napoli-Sarno è stata interrotta tra le stazioni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno.

A dare la notizia dell’incidente, lo stesso Ente Autonomo Volturno attraverso un comunicato: “In seguito all’investimento per probabile suicidio avvenuto tra le stazioni di Casilli Terzigno al momento la circolzione è interrotta tra le stazioni di S an Giuseppe Vesuviano e Terzigno. I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a San Giuseppe. E’ stato istituito servizio autobus sostitutivo”.