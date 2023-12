A cura della Redazione

Neonata muore prima di arrivare in ospedale: aperta un'inchiesta. Il papà avrebbe provato a portarla prima all'ospedale di Boscotrecase, dove però non è più presente il reparto di pronto soccorso, e dove le guardie giurate all'ingresso lo avrebbero indirizzato a Castellammare di Stabia. La Procura di Torre Annunziata disporrà l'autopsia sulla salma di una neonata oplontina di appena 3 mesi, morta nella giornata del 23 dicembre dopo un'odissea tra due ospedali.

Quando la piccola è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, purtroppo per lei non c'era più nulla da fare e i medici, dopo un tentativo di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia che hanno avviato le indagini.

IL FATTO - In attesa di un'ambulanza del 118, un passante si è offerto di accompagnare il papà e la piccola in ospedale: prima il tentativo disperato a Boscotrecase, poi la corsa risultata vana a Castellammare di Stabia. A stroncare la piccola una crisi respiratoria collegata ad una probabile bronchiolite. Gli inquirenti ora vogliono capire se ci siano eventuali responsabilità mediche sul decesso della piccola.

L'episodio ha suscitato molto scalpore sui social, con un post anche del senatore del M5s Orfeo Mazzella: "Ho presentato non una ma due interrogazioni al Ministro della Salute - scrove il senatore -. L’ultima pochi giorni fa, proprio perché ero consapevole della gravità della situazione. Basta! Era gia’ troppo tardi ieri, oggi è il tempo delle risposte immediate".