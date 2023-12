A cura della Redazione

Il grave episodio di ieri sera a Torre Annunziata, con 4 furgoni per la distribuzione della refezione scolastica andati alle fiamme, pone ancora una volta in primo piano il problema della sicurezza in città. I carabinieri dovranno far luce su quanto accaduto, anche se sembra prendere sempre più piede l'ipotesi dell'incendio doloso.

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Torre Annunziata condanna l'episodio e lo fa attraverso un comunicato a firma del segretario Giuseppe Manto che riportiamo qui di seguito:

"Il Partito Democratico di Torre Annunziata condanna in maniera decisa il vile atto avvenuto ieri sera nei confronti della ditta che si occupa del servizio mensa scolastica, che ha visto andare in fiamme quattro furgoni per il trasporto degli alimenti nelle scuole cittadine.

Profonda solidarietà alla società che si è aggiudicata l'appalto nei mesi scorsi, con l'auspicio che le indagini possano fare chiarezza al più presto sul grave fatto accaduto.

Questa città, non può essere ancora ostaggio di episodi del genere. Siamo fiduciosi nelle capacità professionali dei vari corpi delle Forze dell'Ordine che abbiamo sul territorio. Ci affidiamo a loro, anche se tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte: difendere gli imprenditori, sostenere la magistratura e le Forze dell'Ordine, condannare con veemenza ogni atto intimidatorio e di sopraffazione.

La rinascita di questa città deve avvenire attraverso un cambio radicale nella mentalità e nell'atteggiamento, a cominciare da chi come noi è chiamato a svolgere funzioni politiche ed istituzionali nella nostra città".