A cura della Redazione

Venti anni compiuti 2 giorni fa, Carla B. è finita in manette per droga. I carabinieri della Tenenza di Cercola l’hanno fermata in strada mentre percorreva via Matilde Serao alla guida della sua auto.

Le hanno chiesto patente e libretto ma l’agitazione mostrata durante il controllo ha suggerito ai militari una verifica più approfondita.

La donna è stata perquisita e nel reggiseno sono stati rinvenuti 26 grammi di cocaina. In auto 100 bustine destinate verosimilmente al confezionamento.

Boccia è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.