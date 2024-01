A cura della Redazione

Vasto incendio nell’Autogrill di Torre Annunziata Scavi lungo l’autostrada Napoli-Salerno.

Questa notte si è sviluppato un vasto incendio nell’Autogrill di Torre Annunziata Sud. La struttura è andata completamente distrutta. Attimi di panico perché nelle vicinanze era ubicato il distributore di carburanti. Per fortuna non si lamentano feriti.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. Pare che le fiamme siano partite dai bagni dei clienti.

Indagini in corso per verificare le cause dell’incendio.