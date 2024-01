A cura della Redazione

Aggressione a due infermiere all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, arrestato un uomo.

I poliziotti del locale Commissariato, coordinati nelle indagini dalla Procura di Torre Annunziata, hanno fermato il presunto autore dell'episodio consumatosi nella serata dello scorso 3 gennaio. Si tratta di uno stabiese, 39 anni, accusato di lesioni e di lesioni gravi commesse ai danni di persone esercenti la professione sanitaria nonché di violenza a Pubblico ufficiale.

L'aggressione vile e violenta si è consumata nel pronto soccorso. Ad avere la peggio una infermiera al quale l'uomo avrebbe sferrato un potente pugno in volto, provocandole un indebolimento permanente dell'organo di masticazione, la frattura di un incisivo, la rottura di altri quattro denti, l'infrazione delle ossa nasali e tumefazioni al viso.

Insieme ad una donna, non ancora identificata, l'indagato avrebbe poi aggredito anche un'altra infermiera, sorella della prima vittima, anch'ella in servizio presso il nosocomio stabiese. Per lei diagnosticato un trauma cranico.

L'uomo, riconosciuto dalle infermiere e da una guardia giurata, secondo gli inquirenti avrebbe preteso che le operatrici sanitarie si dedicassero esclusivamente ad assistere un suo parente ricoverato al pronto soccorso e, al rifiuto delle infermiere, motivato da logiche ragioni di assistenza anche agli altri numerosi degenti presenti in quel momento, sarebbe esploso in una escalation di violenza gratuita e brutale. È stato ora condotto nel carcere di Poggioreale.