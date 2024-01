A cura della Redazione

Crollo di Rampa Nunziante: la Procura generale di Napoli chiede la condanna per omicidio colposo anche per Massimo Lafranco e Roberto Cuomo nel corso del processo di secondo grado in corso in Corte d'Appello.

Al termine della sua requisitoria, la Pg Dina Cassaniello ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per i due avvocati, rispettivamente ex proprietario di un appartamento e amministratore di condominio del palazzo crollato all'alba del 7 luglio 2017 a Torre Annunziata, causando otto morti tra cui due bambini.

Per i reati di crollo colposo e omicidio colposo plurimo, Lafranco e Cuomo erano stati assolti in primo grado dal giudice Francesco Todisco, che li aveva condannati a un anno e mezzo con pena sospesa solo per il reato di falso.

Chiesta la conferma delle pene per tutti gli altri imputati. Furono condannati in primo grado a 12 anni e 6 mesi Gerardo Velotto, proprietario dell'appartamento, a 12 anni Massimiliano Bonzani, a 11 anni Aniello Manzo, 9 anni e mezzo il capo operaio Pasquale Cosenza. E ancora Rosanna Vitiello e Ilaria Bonifacio, rispettivamente mogli di Massimo Lafranco e Roberto Cuomo, furono condannate a un anno e mezzo. Nelle prossime settimane spazio alle difese, prima della sentenza d'appello.