I carabinieri della Stazione di Portici hanno arrestato per estorsione un 31enne napoletano. Vittime i genitori, da tempo costretti a consegnare denaro al figlio tossicodipendente.

Le richieste erano quotidiane, variavano dai 20 ai 100 euro ed erano spesso accompagnate da minacce.

Grazie alla collaborazione delle vittime, i carabinieri sono stati in grado di cogliere in flagranza il 31enne mentre chiedeva qualche banconota per comprare droga.

Sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro e poco prima che l’uomo reagisse in modo violento. E’ finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.