A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato due pusher a Portici.

I poliziotti hanno notato in via Cardano un giovane appiedato che, dopo essersi avvicinato con atteggiamento circospetto ad una coppia a bordo di una vettura, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro tentando di allontanarsi velocemente.

A quel punto i tutori dell'ordine sono prontamente intervenuti per interrompere lo scambio bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di un involucro di cocaina appena acquistata di circa 0,35 grammi, che gli indagati, i quali avevano addosso 22 involucri sempre di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi, e 290 euro, evidente provento dell’attività di spaccio.

Un 31enne ed una 24enne, entrambi del Napoletano, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.