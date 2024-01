A cura della Redazione

In ridente in un cantiere edile a Lettere, paesino dei Monti Lattari in provincia di Napoli.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 14 di sabato 13 gennaio, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via San Nicola del Vaglio, 22.

Qui erano in allestimento i pontili per dei lavori alla chiesa ubicata nella strada.

Poco prima e per cause in corso di accertamento il 61enne titolare della ditta avrebbe perso l’equilibrio mentre era su un impalcatura cadendo da un’altezza di circa 5 metri.

L’uomo è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli dove si trova tuttora ricoverato ma per fortuna non è in pericolo di vita. Per lui ferite e contusioni varie.

Sul posto per gli accertamenti anche personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl NA 3 Sud.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare eventuali responsabilità.