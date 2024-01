A cura della Redazione

Napoletano di 44 anni accusato di truffa aggravata ai danni di una donna 80enne di Vico Equense.

Attraverso artifici e raggiri l’uomo si è fatto consegnare la carta bancomat e il relativo pin dall’anziana donna per prelevare la somma di 1.000 euro presso un istituto di credito della zona.

La donna era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale si era presentato come il genero, chiedendole una somma di denaro per l’acquisto di un regalo. Visto che l’80enne non disponeva di denaro contante, il truffatore ha fatto arrivare a casa sua un finto corriere al quale la vittima ha consegnato il bancomat.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, esperite anche attraverso le immagini di videosorveglianza, hanno consentito l’identificazione di uno degli autori della truffa.