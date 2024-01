A cura della Redazione

I carabinieri li sorprendono in strada mentre aggrediscono un 19enne: arrestati e rimessi in libertà due 21enni giovani calciatori ex Benevento.

Uno di loro ha rescisso il contratto dopo l'arresto ed ha cambiato squadra. Sono entrambi di Torre Annunziata, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, due giovani calciatori arrestati anche per resistenza a pubblico ufficiale martedì notte.

Proprio in via Vittorio Emanuele a Torre Annunziata si sarebbe verificata l'incredibile vicenda che vede come protagonisti il trequartista e il terzino cresciuti nelle giovanili del Benevento. In manette sono finiti i due giovani calciatori, che avrebbero reagito anche all'intervento dei carabinieri. Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l'arresto avvenuto in flagranza e disposto l'immediato ritorno in libertà dei due ragazzi.

Perlingieri aveva rescisso il contratto con il Benevento già lo scorso novembre, mentre Agnello ha firmato l'addio consensuale con il club sannita solo dopo l'udienza. Ora, il trequartista - che lo scorso anno ha anche esordito in serie B - si è accasato in serie D al Locri.