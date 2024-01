A cura della Redazione

A prima vista una penna in metallo argentato, per un occhio esperto una canna capace di sparare proiettili calibro 22.

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco l’hanno rinvenuta in un magazzino riconducibile a Giuseppe Formicola, 45enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione effettuata dai militari non solo la penna-pistola. Interrati nel giardino 9 panetti da 100 grammi di hashish e 230 grammi di cocaina sottovuoto.

Nel magazzino ancora altri 90 grammi di hashish e 90 proiettili di vario calibro. Nell’appartamento di Formicola 14 proiettili e 35 grammi di cocaina.

Il 45enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e possesso di armi e munizioni da guerra. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.