A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato nella mattina odierna un 22enne napoletano gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un'anziana donna.

L’attività di indagine svolta dai carabinieri della Stazione di Vico Equense e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha accertato che lo scorso 10 giugno 2023 l’indagato, in concorso con altre persone, avrebbe truffato una donna 80enne di Vico Equense inducendola, attraverso artifici e raggiri, a consegnargli 450 euro in contanti e alcuni monili in oro.

Il tutto si sarebbe svolto secondo il solito copione: la nonna riceve una telefonata dal falso nipote che le chiede soldi per poter pagare la merce ad un falso corriere, che di lì a poco si presenterà a casa sua. La somma richiesta è di 2.500 euro, ma non avendo a disposizione tale somma in contanti, la vittima è invitata a consegnare monili in oro.

L’indagine, svolta mediante l’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha consentito di identificare con elevata probabilità uno degli autori della truffa nel 22enne arrestato, posto poi ai domiciliari.