A cura della Redazione

Incidente in via Vittorio Veneto, all’ingresso del casello autostradale di Torre Annunziata Scavi.

Uno scooter si è scontrato con un'auto. Il conducente del ciclomotore, un cinquantenne, dopo il violento impatto è stato sbalzato sul selciato.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, carabinieri e Polizia urbana. E' intervenuta poi un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni, con le forze dell'ordine impegnate ad effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica del sinistro.

Sul web circola un video ripreso da una telecamera di sorveglianza (non ve lo mostriamo a causa delle immagini davvero forti) nel quale si nota un'auto che si immette su via Veneto da via Margherita di Savoia, imprudentemente troppo in avanti nel bel mezzo della carreggiata. A quel punto sopraggiunge un'altra vettura bianca che viene toccata dalla prima e invade la corsia opposta dove, nel frattempo, sopraggiunge lo scooter. L'impatto è violentissimo. Il centauro tenta di arrestare la marcia ma lo scontro è inevitabile.