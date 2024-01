A cura della Redazione

Oltre il danno, la beffa. È finita così per la proprietaria di un immobile a Torre del Greco che dopo essere riuscita, dopo mille battaglie legali, a mandare via l’occupante abusiva, si è ritrovata l’appartamento completamente distrutto e messo a soqquadro. Pareti divelte, buchi nei muri, scritte con lo spray ovunque.

“Ho avuto questo appartamento in eredità da mio padre. Ora per dispetto me lo hanno distrutto. Sono senza parole, provo solo tanta rabbia - ha raccontato la donna che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Vengono tutelati più gli occupanti abusivi che i proprietari degli appartamenti o i legittimi assegnatari e questa è una cosa sulla quale non ci capacitiamo e per cui ci battiamo da anni - dichiara Borrelli - Qual è il prezzo da pagare per avere un po’ di giustizia? Una casa distrutta? I ricordi di una vita mandati un fumo? Noi continueremo a stare dalla parte delle vittime".