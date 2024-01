A cura della Redazione

Blitz dei carabinieri di Torre Annunziata in un bar del corso Vittorio Emanuele III: in manette una 25enne per furto aggravato.

Ha trascorso una notte ai domiciliari, la titolare di un bar che si trova a due passi dal Quadrilatero delle Carceri.

I carabinieri sono intervenuti insieme al personale dell'Enel, che hanno riscontrato un allaccio diretto alla rete pubblica per rifornire di energia elettrica il locale. La donna, incensurata, è finita in manette per furto aggravato. L'arresto in flagranza è stato convalidato stamattina dal giudice del tribunale di Torre Annunziata Gabriella Ambrosino, che ha rimesso in libertà la 25enne in attesa del processo e della quantificazione del furto di energia elettrica.