A cura della Redazione

Sorpassi al passaggio a livello di via Terragneta, i carabinieri di Torre Annunziata ritirano tre patenti in pochi minuti.

È accaduto ieri pomeriggio, nel corso di controllo mirati nelle strade della periferia oplontina. I carabinieri erano impegnati in alcuni posti di controllo a Rovigliano, anche durante la lunga attesa per la riapertura del passaggio a livello per un treno in transito.

Alla riapertura, però, tre "furbetti" hanno effettuato una serie di pericolosi sorpassi alle altre auto in coda, ma nei pressi della rotonda di via Terragneta hanno trovato una pattuglia dei carabinieri ad attenderli. Per i tre automobilisti è scattato l'immediato ritiro delle patenti di guida per le varie violazioni al codice della strada.