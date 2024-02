A cura della Redazione

Sui social continuano ad impazzare pericolosissime Challenge dove giovani ragazzi si sfidano a colpi di peripezie (e di testa) e gare di stupidità e follie sulle strade.

L’ultima che gli utenti hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli riguarda dei ragazzi che fanno car surfing attaccati ai tettucci dalle auto in corsa. L’ episodio secondo il segnalante sarebbe avvenuto di sera a Pozzuoli con tanto di video girato dai protagonisti.

“Abbiamo allertato il sindaco di Pozzuoli affinché si verifichi subito l'accaduto e si agisca contro questo fenomeno che potrebbe trasformarsi in tragedia. Questi folli non solo potrebbero farsi del male ma rappresentano dei pericoli pubblici per gli altri. I recenti morti purtroppo non fermano questi idioti. Chi è in giro per le strade non può vivere un continuo incubo a cause di certi sconsiderati. Abbiamo lanciato tanti appelli, ora è il momento di usare le maniere pesanti anche perché la mattanza dei pedoni sul nostro territorio sta continuando senza sosta a causa di chi guida in modo pericoloso e sconsiderato”. Queste le parole di Borrelli assieme al consigliere comunale di Pozzuoli di Europa Verde Enzo Pafundi.