A cura della Redazione

Incidente stradale in penisola sorrentina, miracolosamente vivo un giovane alla guida dell'auto.

Questa mattina i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono intervenuti in località Colli di Fontanelle (a Sant’Agnello). Un 22enne, verosimilmente ubriaco, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è precipitata da un dirupo.

La vettura è finita su un’abitazione e poi si è incendiata. Il giovane è stato portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, in prognosi riservata ma miracolosamente non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero del veicolo attraverso un argano.